GNTM: Heidi Klum präsentiert Joan Collins ihre Jungs: "Haben wir heiße Männer in Deutschland, ja oder ja?"

Zwölfter Film der ARD-Reihe

"Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter": Finanzielle und familiäre Sorgen

In 'Daheim in den Bergen - Schulter an Schulter' gerät die Familie Wenninger in eine Krise, als ihr Bio-Hof die Zertifizierung zu verlieren droht. Die Leitner-Brüder versuchen zu helfen, doch auch sie kämpfen mit eigenen Problemen. Ein spannendes Familien-Drama in malerischer Bergkulisse.

