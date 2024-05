"Goldgrube Altenheim": Kritik zur Doku am ARTE-Thementag

ARTE beleuchtet in einem Themenabend die zunehmende Alterung Europas und die damit verbundenen Altenheim-Herausforderungen. Los geht es mit der Doku "Goldgrube Altenheim". Der Blick in die Zukunft zeigt eine düstere Realität der Altersversorgung und Demenzerkrankungen. Wie können bessere Bedingungen geschaffen werden?

Wenn vor allem US-amerikanische Touristen vom "alten Europa" schwärmen, spielen oft Fernweh sowie Erinnerungen an eine prachtvolle Geschichte eine Rolle. Die brisante neue ARTE-Doku "Goldgrube Altenheim", die im Zentrum eines Themenabends zu den demografischen Herausforderungen einer Gesellschaft steht, die vom Geburtenrückgang geprägt ist, bekommt das geflügelte Wort vom "alten Kontinent" einen ganz anderen Klang. Es fehlt nicht an alarmistischen Tönen. Immerhin wird der Anteil der Über-65-Jährigen Prognosen zufolge bis zum Jahr 2100 auf ein Drittel aller Europäer ansteigen. Die Frage, wie die Altersversorgung finanziert und kräftemäßig gestemmt werden soll, stellt sich immer dringlicher.

Das traurige Schicksal der Senioren

Wie der auf ARTE erstausgestrahlte Auftakt-Dokumentarfilm "Goldgrube Altenheim" zeigt, überlassen viele europäische Regierungen das Schicksal der Senioren privaten Unternehmen: So machen große Ketten aus Frankreich, die unter anderem Altersheime, aber auch häusliche Pflegedienste betreiben, gute Geschäfte mit der Betreuung der Hilfsbedürftigen. In Deutschland dominieren dagegen oft privat vermittelte Haushaltshilfen aus ehemaligen Ostblock-Staaten wie Polen. Die berufliche Absicherung und rechtliche Stellung der Beschäftigten ist dabei nicht immer unproblematisch. Und an den Börsen wird mit den Aktien der einschlägigen Seniorenpflege-Konzerne spekuliert. Mit welchen Folgen – auch für die Gesellschaft?