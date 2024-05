"Putin" in Windeln: Bizarrer Trailer zu neuem Kinofilm von Patryk Vega

Dank der Deepfake-Technik verschwimmt das reale Leben immer mehr mit Fiktion. In dem neuen Film "Putin" von Regisseur Patryk Vega, der im Herbst in die Kinos kommen soll, ist Wladimir Putin täuschend echt auf der Leinwand zusehen.

Das Gesicht von Wladimir Putin ist spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine omnipräsent. Ab 26. September ist es nicht mehr nur in den Nachrichten zu sehen, sondern auch im Kino – nicht in einer Doku, sondern in einem düsteren "Biopic", das der polnische Regisseur Patryk Vega wie ein Gangster-Epos inszeniert. Offenbar werden dabei reale mit fiktiven Ereignissen vermischt. Dank CGI- und Deepfake-Technologie sieht der Schauspieler, der Putin im gleichnamigen Film verkörpert dem russischen Diktator zum Verwechseln ähnlich, wie der nun erschienene Teaser-Trailer beweist.

Erster Deepfake-Kinofilm

"Putin" wird als erster Film weltweit beworben, der die Deepfake-Technologie in einem Kinofilm erfolgreich umgesetzt hat und ist nicht weniger als eine Provokation in Richtung Kreml. Im Herbst soll er in Deutschland sowie weiteren europäischen Ländern in den Lichtspielhäusern laufen. Auf dem Regiestuhl nahm mit Patryk Vega einer der populärsten, aber auch streitbarsten Regisseure Polens Platz. Zwar brachen seine Filme in Polen mehrfach Zuschauerrekorde, von der Kritik werden ihm hingegen oft die Brutalität und Vulgaritäten seiner Werke vorgehalten.