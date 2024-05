"Make Love, Fake Love" - Das große Wiedersehen: Fans wollen Antworten

In den sozialen Netzwerken machen viele Fans ihrem Ärger über die Wiedersehensshow von „Make Love, Fake Love“ Luft. „Die wichtigste Frage, was nach Xander passiert ist und ob sie sich nochmal mit den anderen getroffen hat, wurde einfach weggelassen. Ich kann es nicht fassen“, schrieb eine Zuschauerin bei Instagram. „Ob Antonia vergeben ist, wissen wir auch nicht“, heißt es in einem weiteren Beitrag.