Stella Stegmann wird die neue "Bachelorette": Sie steht auf Männer & Frauen

RTL schickt in "Die Bachelorette" eine bisexuelle Frau auf Liebessuche. Kandidaten beider Geschlechter kämpfen also um das Herz der Singlelady.

Schon bei "Die Bachelors" bewies RTL Mut zur Veränderung. In der kürzlich zu Ende gegangenen Staffel schickte der Sender erstmals zwei Rosenkavaliere ins Rennen. Auch "Die Bachelorette" wartet nun mit einer Veränderung auf, die es in sich hat: Mit Stella Stegmann geht erstmals in der Geschichte der Datingshow eine bisexuelle Single-Frau auf die Suche nach ihrem passenden Gegenstück, wie RTL am Freitag bekannt gab. Sowohl Männer als auch Frauen buhlen vor der traumhaften Kulisse Thailands um die Gunst der 26-Jährigen.

Stegmann stammt ursprünglich aus Frankfurt am Main, lebt aber jetzt in München und verdient ihr Geld als Model und Content Creatorin. "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein", glaubt das Playmate des Jahres 2020. Erfahrungen vor der Kamera sammelte Stegmann bereits, als sie an der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle" teilnahm.