Deutsche ESC-Hoffnung Isaak gesteht: "Ich bin ein Suchtpatient"

Beim diesjährigen ESC wird Isaak Guderian Deutschland vertreten. Im Interview verrät der Sänger, was für ihn Segen und Fluch zugleich ist und warum sein Song "Always On The Run" ursprünglich gar nicht für den Songwriter-Wettbewerb vorgesehen war.

Isaak: "Ich befinde mich immer in einem hyperfokussierten Zustand" Mit seinem Song "Always On The Run" vertritt Isaak Guderian (genannt Isaak) Deutschland beim Eurovision Song Contest (Samstag, 11. Mai, 20.15 Uhr, Das Erste) in Malmö. Er selbst hätte sich allerdings nicht für den Songwriter-Wettbewerb beworben, erzählt Isaak im Interview mit der Nachrichtenagentur prisma: "Nicht, weil ich keinen Bock auf den Wettbewerb hatte, sondern weil ich dachte – von der Message her passt das nicht rein."

Den Eurovision Song Contest verbinde er "mit Themen wie Liebe, Gemeinschaft oder diesem Gefühl von 'Get up, stand up!" oder kompletten "Quatsch-Songs". Die Botschaft von "Always On The Run" habe er in diesem Umfeld nicht gesehen: "Der Song handelt von meinem Hauptproblem, das gleichzeitig mein Haupttalent ist: Ich befinde mich immer in einem hyperfokussierten Zustand. Dinge, die ich mache, tue ich stets sehr intensiv. Gleichzeitig blende ich alles andere total aus."

Für den 29-Jährigen ist das ein Segen und ein Fluch zugleich: "Ich habe massive Konzentrationsschwächen, wenn ich Dinge tun muss, die mir nicht so gefallen. Ich kann mich schlecht auf Dinge einlassen, die mich nicht interessieren – die aber wichtig wären." Aufgaben wie die Buchhaltung oder "Papierkram" strengten ihn "extrem an": "Obwohl ich quasi nichts gemacht habe", erklärt er weiter: "Es fühlt sich an, als würde sich mein gesamter Körper dagegen wehren. Meistens mache ich in diesen Momenten dann Musik, um mich abzulenken – und versinke darin."

Konzentrationsschwächen bei der Arbeit und im Privatleben Dieser Wesenszug betreffe nicht nur die Arbeit, sondern auch das Privatleben: "Ich lasse mich schnell von allem ablenken. Ich bin ein Suchtpatient. Zum Beispiel beim Fernsehen, bei Social Media, eigentlich bei allem, was mit Medien zu tun hat", erklärt er: "Wenn ich im Wohnzimmer sitze und da läuft der Fernseher, schaffe ich es nicht, an einer Konversation teilzunehmen. Weil der Fernseher mich dann sofort einsaugt. Es ist ein Fluch, weil ich in vielen Situationen teilnahmslos bin, in denen es besser gewesen wäre, vielleicht mal zu reden oder zuzuhören. Andererseits schafft es auch den Fokus, mich voll meiner Kunst hinzugeben, wenn ich von einer Idee besessen bin." Von diesem Dilemma handle auch der Song "Always On The Run".

Die Liveshow aus Malmö zeigt das Erste ab 21 Uhr. Isaak ist für Deutschland nach Marcus & Martinus aus Schweden und Alyona Alyona & Jerry Heil aus der Ukraine als Dritter an der Reihe.