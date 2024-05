ESC-Moderator Thorsten Schorn: "Ich kann den Flohwalzer auf dem Klavier"

Es sind durchaus große Fußstapfen, in die Thorsten Schorn tritt: Am Samstag, 11. Mai, kommentiert er erstmals den Eurovision Song Contest ab 21 Uhr im Ersten. Der 48-Jährige löst damit Mikrofon-Legende Peter Urban ab, die 2023 nach 25 ESC-Ausgaben in den Ruhestand ging. Für Thorsten Schorn geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: Das Radio habe ihn von klein auf geprägt, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verrät: "Schon als Kind wollte ich immer der sein, der zwischen der Musik etwas sagt. Und die große Vielfalt, die man im Radio hört, findet sich ja auch beim ESC. Insofern passt es mit mir und dem Wettbewerb ganz gut."