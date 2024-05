"Let's Dance"-Fans entsetzt! Mark Keller muss verletzt aufhören

Keller stößt auf körperliche Grenzen

Vielleicht hätte er Chancen auf den Sieg gehabt: TV-Star Mark Keller konnte sich in der aktuellen Staffel "Let's Dance" erfolgreich in die Gunst von Jury und Publikum tanzen – doch jetzt ist Schluss für den 59-Jährigen. "Ich hab mich an der Achillessehne verletzt", verkündete der "Bergdoktor"-Star am vergangenen Dienstag bei Instagram. Schon in der letzten Sendung war Jury-Mitglied Joachim Llambi aufgefallen, dass Keller an körperliche Grenzen gestoßen war und fragte nach, ob er etwas an der Hüfte habe. Keller verwies stattdessen auf die Achillessehne.