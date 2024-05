"Let's Dance": Nach Ausstieg von Tony Bauer - RTL hat Erstatz gefunden

Schock-Nachricht für "Let's Dance"-Fans: "Tony wird ab sofort nicht mehr mit Tanzpartnerin Anastasia Stan am Wettbewerb um den Titel 'Dancing Star 2024' teilnehmen", verkündet der offizielle Instagram-Kanal das frühzeitige Ausscheiden Tony Bauers aus der RTL-Tanz-Show. Der Ausstieg hat gesundheitliche Gründe: Bauer leidet am sogenannten Kurzdarmsyndrom.

"Andere können essen, um das Energiedefizit auszugleichen, ich leider nicht! Ich muss die Belastung runterfahren, um nicht dauerhaft irgendwas zu gefährden", erklärte Bauer die Situation in einem Video auf der Instagram-Seite. "Es macht alles unfassbar Spaß und gerade deshalb ist die Situation für mich so traurig", fügte der 28-Jährige hinzu.

In der siebten Show durften die Stars endlich wieder mit ihren gewohnten Profis tanzen. Trotzdem mussten gleich zwei Promis das Parkett verlassen.

Rückkehr von Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Das Tanzpaar Bauer und Stan wird also nicht mehr antreten. Der Comedian wird aber mit einem außer Konkurrenz laufenden Tanz ein letztes Mal auftreten: Die Showmacher kündigen an, er werde sich "in Show neun mit seinem Magic Moment von 'Let's Dance' verabschieden".