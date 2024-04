„Der Wien-Krimi“: Blind ermittelt: So dramatisch geht es weiter

Seit sechs Jahren ermitteln die ungleichen Kommissare Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) bereits in der beliebten Krimi-Reihe „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“. In ihrem zehnten Fall sind sie in weltberühmten Kaffeehäusern Wiens unterwegs, um einen Mörder zu fassen. Ausgestrahlt wird die Folge am Donnerstag, 2. Mai 2024 um 20:15 Uhr in der ARD. Martin Scherf (Michael Menzel), der kürzlich aus der Haft wegen Mordes an seiner Freundin entlassen wurde, wird angeschossen und liegt im Sterben. Als ehemaliger Partner Scherfs und guter Freund, begibt sich Haller unmittelbar in die Notaufnahme. Am Sterbebett bittet Martin seinen Freund um Hilfe: Haller soll eine Unbekannte schützen, die es aber erst noch zu finden gilt. Um herauszufinden, warum Scherf sterben musste, wendet sich der Kommissar einem alten Fall zu, den er damals aufgrund von Befangenheit abgeben hatte. Erste Spuren führen die Ermittler in die große Kaffeekette von Sophia Wallenberg (Nadeshda Brennicke) und ihrem Manager. Bei den Ermittlungen wird Haller zunehmend von Schuldgefühlen geplagt, die ihn nicht nur selbst in Gefahr bringen, sondern auch seine Freundschaft zu seinem Partner Niko auf die Probe stellen - und als Haller dann tatsächlich in Gefahr gerät, braucht er dringend die Hilfe seines Freundes Niko…