Mega-Erfolg für Kölner Liebes-"Tatort": Über 9 Millionen Zuschauer

Der Liebesfall der Kölner Ermittler Ballauf und Schenk wurde gespannt erwartet – das zeigt sich auch in der Quote. Nach dem Münster-"Tatort" war es der erfolgreichste ARD-Krimi 2024.

Mittlerweile ist es selten, dass über neun Millionen Menschen für einen "Tatort" einschalten, doch die Kölner Ermittler Ballauf und Schenk knackten am Sonntag mal wieder die prestigeträchtige Marke. Der "Tatort: Diesmal ist es anders" lockte insgesamt 9,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Empfangsgeräte und erzielte damit die zweitgrößte Reichweite der ARD-Krimi-Reihe im Jahr 2024. Nur ein Münster-"Tatort" im März war noch beliebter.

Auch mit dem Marktanteil kann man beim Ersten sehr glücklich sein: 33,6 Prozent aller linear Fernsehenden – und damit mehr als jeder Dritte – entschied sich für die Krimi-Institution aus der Domstadt. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wusste der Film mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär zu überzeugen. Aus 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersgruppe resultierten 25,9 Prozent Anteil am Markt.