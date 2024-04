Herzschmerz im Kölner "Tatort": Darum sind die meisten Kommissare Singles

Raketenbeschuss und Anschläge: Israel befindet sich in einer schwierigen Lage. Doch die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel denkt nicht an einen Umzug.

Sein Glück mit Journalistin Nicola Koch (Jenny Schily) währte jedoch nicht lange. Trotzdem war der neue Köln-Fall nicht nur ein ordentlicher Krimi – mit vielen tollen reifen Frauenfiguren – sondern auch ein Liebesfilm. Mit Themen wie Hingabe, Vertrauen und Enttäuschung. Doch wie viele "Tatort"-Kommissarinnen und Kommissare sind tatsächlich in festen Händen, wer ist dagegen Langzeit-Single – und warum ist das eigentlich so?

Max Ballauf ist glücklich liiert mit Journalistin Nicola Koch (Jenny Schily), Chefin des Stadtmagazins "Cologne Alive". Die meiste Zeit seiner achtsamen, aber auch körperlich leidenschaftlichen Beziehung verbringt das Paar in der Wohnung Nicolas. Doch dann müssen Max und sein Landzeit-Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) den Tod eines wohl absichtlich überfahrenen Mannes untersuchen. In der schicken Wohnung des Opfers finden sich große Mengen Bargeld.

Der schrieb fürs Kölner Revier zuletzt unter anderem den tollen Mord-unter-Schauspielern-Krimi "Vier Jahre" (2022). Stauch ist ein Krimiautor, der sich nicht mit dem Üblichen zufriedengibt. Bei ihm muss auch zwischenmenschlich etwas passieren, was seine Krimis zu etwas Besonderem macht. Hier ist es Max Ballauf, der mit 60-plus das Leben plötzlich ganz anders sieht: als freudvolle Entdeckungsreise in die Welt eines anderen Menschen. Manche nennen dieses Gefühl auch: verliebt sein.

Malton, die jung am Wiener Burgtheater begann, feierte ihren TV-Durchbruch 1992 mit ihrer Rolle als Gudrun Lange in Dieter Wedels berühmten Vierteiler "Der große Bellheim". Eine schöne Idee der "Tatort"-Macher war zudem, Max Ballaufs ab und zu im Kölner "Tatort" wiederkehrende Ex-Liebe Lydia Rosenberg einzubauen. Gespielt wird sie von Juliane Köhler (58, "Aimée und Jaguar", "Nirgendwo in Afrika"). In diesem Film kommt ihr die Aufgabe zu, Max ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben. Ein kurzer, starker Auftritt in einem Krimidrama über Lebensträume, die spät in Erfüllung gehen könnten, und das alterslose Faszinosum der Liebe.