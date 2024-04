"ARD Wissen: Schule ohne Druck?": Kritik zu neuen Film der ARD-Reihe

Deutschland, Land der Dichter und Denker?

Das scheint beim Blick auf die aktuellen PISA-Ergebnisse endgültig eine Sache der Vergangenheit zu sein. Nie zuvor schnitten die deutschen Schülerinnen und Schüler bei der internationalen Untersuchung von Schulleistungen so schlecht ab. Im Lesen verfehlten 25 Prozent der getesteten 15-Jährigen die Mindestanforderungen, in Mathematik 30 Prozent, so der Test, der alle drei Jahre stattfindet. In der Statistik der meisten Schulabbrecher in der EU landet Deutschland zudem auf Platz vier. Ein alarmierender Trend – und eine entscheidende Ursache könnte Stress sein. Denn jeder dritte deutsche Schüler gibt an, in der Schule zu sehr unter Druck zu stehen. Die Reihe "ARD Wissen" geht in zwei neuen Filmen auf die "Spurensuche Bildung". Teil eins gilt der Frage "Schule ohne Druck?"