"Praxis mit Meerblick – Schiffbruch": So gut war der Film mit Tanja Wedhorn

Magische Momente

Spektakulären Phänomenen auf der Spur

Warum donnern alljährlich im Frühjahr Riesenwellen den Amazonas hinauf? Warum trocknen manchmal Venedigs Kanäle aus? Und wie kommen spitze "Schneemönche" in die Atacama-Wüste? – All das klärt die "Terra X"-Reihe "Rätselhafte Phänomene" in faszinierenden Bildern auf.

MEHR