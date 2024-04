"The Voice": Darum steigen Bill und Tom Kaulitz aus der Casttingshow aus!

"The Voice" 2024 ohne Tom und Bill Kaulitz

Erst vor wenigen Tagen teilte Giovanni Zarrella seinen Fans via Instagram mit, "The Voice of Germany" nach nur einem Jahr als Juror den Rücken zu kehren. Auch Ronan Keating kündigte unlängst an, künftig nicht mehr am Jurypult zu sitzen. Nun müssen Fans den nächsten Ausstieg verkraften: "Wir sind dieses Jahr nicht bei 'The Voice of Germany' dabei", gaben nun auch Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bekannt.