Zum Tod von Klaus Otto Nagorsnik: "Gefragt-Gejagt"-Team in Trauer

Der Tod von Klaus Otto Nagorsnik hat die Zuschauer und das gesamte Team von "Gefragt-Gejagt" erschüttert. Mit rührenden Worten haben sich nun seine Quiz-Kollegen von dem Bibliothekar verabschiedet.

Das letzte Foto mit Klaus Otto Nagorsnik "Das 'Gefragt-Gejagt' Team war über die Jahre zu seiner zweiten Familie geworden und seine Einsätze auf dem Jägerstuhl waren Festtage für ihn": Nachdem am Mittwoch der Tod von "Gefragt-Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik bekannt wurde, nahmen die "Jägerinnen und Jäger der Quizelite" in einer ARD-Pressemitteilung gemeinsam Abschied. Sie lobten den "Wissensschatz", aber auch den "westfälischen Humor und Charme" des Münsterländers und ehemaligen Bibliothekars, der 68 Jahre alt wurde und ab 2014 in der ARD-Show sein Wissen unter Beweis stellte. Auf Instagram richteten drei Jäger-Kollegen nun persönliche Abschiedsworte an ihren Kollegen Nagorsnik.

Unter anderem zeigte sich Sebastian Klussmann schwer getroffen. Einen gemeinsamen Schnappschuss mit Nagorsnik und Sebastian Jacoby betitelte er mit "unser letztes Bild" und beschrieb den Dialog, wie es zu selbigem kam: "Komm KO, lass mal ein Bild machen :)", "Ach, Klussi schon wieder? Na gut." Dann habe Nagorsnik das Bild doch gefallen, er habe herzlich darüber gelacht. "Diese Erinnerung ist festgehalten und teilbar", so Klussmann, "so viele weitere schöne sind nur in meinem Kopf."

Abschied auf Lateinisch Schon 2013 sei er gefragt worden, ob sich Nagorsnik wohl vorstellen könne, Jäger zu werden. Damals habe Klussmann ihn nur von zwei Quizturnieren gekannt. "Das nötige Wissen hat er, überhaupt keine Frage. Aber er hat keinen Fernseher, ist die TV-Welt überhaupt etwas für ihn? Und ob!" Und das nicht nur "mit vielen richtigen Antworten, Spontanvorträgen über Homer, Augustus und Shakespeare, sondern auch mal singend im Frack". Klussmann beendet den Post mit folgenden Worten: "Unfassbar. Werde dich wahnsinnig vermissen. Machs gut, mein lieber KO. Quiz oben schon mal weiter" – und einem Herzchen-Emoji.

Sebastian Jacoby verabschiedete sich auf Instagram mit den Worten des Kaisers Hadrian, und auf Latein: "Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quo nunc abibis?" Die Übersetzung lieferte Jacoby gleich mit: "Kleine Seele, schweifende, zärtliche, Gast und Gefährtin des Leibes, wohin wirst du nun entschwinden?" Seine Botschaft an Nagorsnik: "Komm zurück, Großer! Dein Stuhl ist leer! Wir vermissen Dich!"

Bommes: "Ich habe ihn bewundert" Auch "Quizdoktor" Thomas Kinne postete ein Schwarz-Weiß-Bild und versprach: "Wir werden Dein Andenken in Ehren halten, und in unserer Erinnerung, wie auch in den Wiederholungen, lebst Du weiter – bei uns und bei Deinen zahlreichen Fans. Ruhe in Frieden."

Moderator Alexander Bommes zeigte sich ebenfalls betroffen von Nagorsniks Tod. In der ARD-Pressemeldung erklärte er: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst." Die Jagd werde auch für ihn weitergehen.