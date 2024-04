"Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special": Kritik zur ZDF-Show mit Johannes B. Kerner

Zwei Folgen, zwei Experten pro Team – und schlussendlich zwei "Quiz-Champions", die sich erfolgreich gemeinsam durch das schwierigste Wissensduell im deutschen Fernsehen gequizzt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der ZDF-Show begrüßt Moderator Johannes B. Kerner Zweierteams statt Solo-Herausforderern.

Zwei Ausgaben des großen "Doppel-Specials"

Los geht das große "Doppel-Special" am Mittwoch, 24. April, 20.15 Uhr. Die zweite Ausgabe, an deren Ende das Gewinnerteam feststeht, folgt am Samstag, 27. April, ebenfalls zur besten Sendezeit.