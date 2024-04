Edin Hasanovic: "Ich hoffe, dass ich das Publikum anstecken kann, eine Party mit mir zu machen"

Edin Hasanovic („Im Westen nichts Neues“) möchte mit seiner neuen Show „Edins Neo Night“ immer sonntags eine Party im TV feiern.

„Edins Neo Night“ ist ein Late-Night-Format. Wieso brauchen wir noch eins im Fernsehen? Gibt es die nicht schon wie Sand am Meer?

Edin Hasanovic: Gibt es wirklich so viele Late-Night-Shows in Deutschland? Was es auf jeden Fall noch nicht gibt, ist eine mit mir! Wir wollen ein klassisches Late-Night-Format, wie man es so kennt, aber ich will es von innen heraus sprengen. Mit meiner Leidenschaft und meinem Feuer, ohne die ich nicht kann, gebe ich alles um die Menschen anzustecken. ZDFneo kam auf mich zu und wollte eine Show mit mir als Host. Ich hatte Bock, und jetzt machen wir eine.

Wie lief das ab?

Es kam eine E-Mail vom ZDF. Ich habe bei solchen Anfragen nie ein Fragezeichen im Kopf. Meine Reaktion war mehr so „Hell yeah, natürlich“. Das war auch in den vergangenen Jahren schon so ein Thema bei mir. Ich habe immer für meinen Freundes- und Familienkreis performt. Ich habe getanzt, gesungen… In den Zeugnissen meiner Grundschule steht auch immer „Edin tanzt, singt und spielt sehr gerne.“ Ich habe mich nicht so offen getraut, das zu wünschen, weil die Schauspielerei so ein großes Thema war und im Vordergrund stand. Aber jetzt, wo die Anfrage kam, bin ich dafür total zu haben. Meine Freunde sagen auch, dass die Show einfach nur ein logischer Schritt ist. Ich glaube, sie hoffen ein wenig, dass sie mich los sind mit meinem Performen. Aber das kann ich leider nicht versprechen.

Wirst du auf der Bühne dann das machen, was du im Privaten schon immer getan hast?

Also wir werden das ganz klassisch machen: Wir werden einen Stand-up haben, eine Band, Gäste, mit denen wir spielen. Ich habe Einspieler… Und dann gibt es den Unberechenbarkeitsfaktor, der heißt Edin Hasanovic. Wenn ein geiler Song kommt, kann ich doch nicht an meinem Late-Night-Tisch einfach sitzen bleiben. Dann wird sich das Mikrofon geschnappt und nicht mehr hergegeben. Ich hoffe, dass ich das Publikum anstecken kann, eine Party mit mir zu machen.

Wen hast du so eingeladen?

Katrin Bauerfeind wird meine erste Gästin sein. Ich habe sie mir gewünscht, weil wir uns gut kennen und schon einige ICE-Reisen hinter uns haben. Am Anfang brauche ich jemanden, der mir ein bisschen Sicherheit vermittelt. Wir haben die Wolter-Zwillinge, Steven Gätjen, Filiz Tasdan, Annette Frier. Für eine erste Staffel – wo es schwierig ist, Leute zu kriegen, weil man keine Referenz hat – haben wir ziemlich fantastische Gäste.

Du sprichst von einer ersten Staffel. Wen würdest du dir für die Fortsetzung wünschen, wenn die Referenz da ist?

Ich hoffe erstmal, dass es eine zweite, dritte und zehnte Staffel geben wird. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht mehr oder längere Folgen haben werden. Wen würde ich mir wünschen? Es gibt einen Teddy, es gibt Joko und Klaas sowie tolle Schauspielkollegen und -kolleginnen von mir. Es gibt internationale Gäste oder auch welche, die keiner kennt. Ich habe Lust, Leuten mit unfassbaren Talenten eine Bühne zu bieten.

Du könntest dir also mehr als die derzeit geplanten 30 Minuten vorstellen. Wieso startet es in dieser Länge?

Über die Länge der Folgen habe ich keine Macht. Aber ich merke, dass mein Team und ich vor lauter Ideen sprudeln und auch eine Stunde lang die Hütte zum Brennen bringen könnten.

Wer ist deine Zielgruppe?

Altersmäßig bin ich selber die Zielgruppe, wobei die Zuschauer gerne jünger oder älter sein können. So viele Leute wie möglich, die sich an einem Sonntagabend als Ende der Woche einfach mal ohne den moralischen Zeigefinger kurzweilig unterhalten lassen wollen. Ich habe nichts gegen Moral, aber die Prämisse ist hier: unterhalten. Ich möchte nicht politisch werden oder dem Publikum unter die Nase reiben, wie schlau ich bin. Die Leute sollen sich bewegt, animiert und lebendig fühlen.

Hast du Vorbilder dafür?

Was die Show angeht, blinzele ich immer wieder nach links und rechts und in die Vergangenheit. Da gibt’s „TV Total“ und „Die Harald Schmidt Show“. Da gibt’s Letterman, Ellen DeGeneres, Kimmel und James Corden. Ich würde mich jetzt nicht trauen, mich mit einem Jimmy Fallon oder Kimmel zu vergleichen. Aber das ZDF wollte ja mich, jetzt muss man einfach darauf vertrauen, dass sie das nicht bereuen (lacht).

Wäre es ein großer Rückschlag für dich und dein Ego, wenn das Feedback nicht so positiv ist?

Das kann ich nicht bestreiten. Es ist auch etwas anderes als beim Film, wo ich eine Rolle habe, hinter der ich mich verstecken kann. Hier stehe ich vor Live-Publikum mit Ankündigung „der wird jetzt lustig“. Und es geht um mich und meine Persönlichkeit. Wenn die Leute Kritik äußern, dann finden sie mich persönlich doof… Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Humor gewöhnungsbedürftig ist. Man weiß nie genau, ob ich etwas ernst meine. Aber ich möchte es auch nicht ständig erklären. Ich vertraue da auf mein Publikum und gebe den Menschen Zeit sich an mich zu gewöhnen. Was die Show an sich angeht, bin ich jetzt schon sehr sensibel. Die Show hat sich in kürzester Zeit als „mein Baby“ einen Platz in meinem Herzen gesichert.

Wie würdest du deinen Humor beschreiben?

Frech, mutig, grenzgängerisch und manchmal auch grenzüberschreitend. Ich gehe gerne in die Wunde und mache gerne Gags über mich. Ich nehme mich nicht so ernst.

Grenzgängerisch ist ein gutes Stichwort, da heutzutage oft diskutiert wird, worüber man noch Witze machen darf…

Ich meine das gar nicht so politisch. Ich mag es, in einem Talk Leute zu provozieren oder herauszufordern. Ich kitzle gerne.

Du hast anfangs auch erwähnt, dass du mit deinen Gästen spielen willst. Wie kann man sich das vorstellen?

Eine Show mit Edin Hasanovic geht nicht ohne Spiele. Ich bin privat ein Nerd, was das angeht. Mindestens einmal in der Woche muss es bei mir einen Spieleabend geben. Ich liebe das einfach, weil es so ein verbindendes Element ist. Alle sitzen am Tisch und sind konzentriert auf eine Sache. Da geht’s um Dynamik – das feiere ich sehr. Bei der Neonight wird das nicht anders. Das wird laut, lustig und überraschend. Ich freue mich, wenn ich an die Spiele denke.

Was würdest du privat auf den Tisch holen?

Bezzerwisser, das ist ein Wissensspiel. Monopoly geht immer. Wenn man noch befreundet sein möchte, muss man da nur aufpassen. Und dann gibt es ein Spiel, das nennt sich Werwolf. Da braucht man nichts zu, aber auch da habe ich schon Paare gesehen, die kurz vor der Trennung waren. Ein Psychospiel, wo man sich Sachen unterstellt. Ich bin auch da immer der Moderator, der liebend gern leitet und durchs Spiel führt.

Moderator ist ein super Stichwort. Als was siehst du dich eigentlich genau? Schauspieler, Moderator, Entertainer oder alles auf einmal?

Die vergangenen 20 Jahre war ich fast ausschließlich Schauspieler. Zweimal habe ich den Deutschen Filmpreis moderiert. Jetzt nimmt mein Dasein als Entertainer zu 100 Prozent den Raum ein. Ich schlafe damit ein und wache damit auf. Ich habe Calls dazu, ich bin aufgeregt. Ich belaste meine Freunde damit und befrage sie zu Ideen. Gerade bin ich ausschließlich Host. Deshalb sagen auch manche Edin Hostanovic zu mir (lacht).

Hast du die Sorge, dass du nur noch als der mit der lustigen Spielshow im Fernsehen wahrgenommen wirst?

Da habe ich keine Angst. Meine berufliche Laufbahn zeigt, dass ich auch sehr ernste Sachen gemacht habe wie „Im Westen nichts Neues“. Ich würde mich eher freuen, wenn man sagt, das ist der, der diese tolle Late-Night-Show seit 20 Jahren hat – mit den tollsten Gästen und den geilsten Gesprächen. Guck dir diese Sendung an, wenn du mal ganz kurz die Welt um dich herum vergessen und dich unterhalten fühlen willst! Wenn man das sagt, wäre das das Größte für mich.

Könntest du dir auch einen Sendeplatz zur Prime Time vorstellen?

Ich muss jetzt erstmal die erste Folge hinter mich kriegen. Aber ich denke sowohl für die Show als auch für mein Leben groß. ZDFneo ist fantastisch. Es geht kleiner, ja, aber es geht auch immer größer.

„Edins Neo Night – Late-Night-Show mit Edin Hasanovic“

ab 28. April, immer sonntags, 22.15 Uhr, ZDFneo