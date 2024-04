"Neo Ragazzi": Infos zur zweiten Staffel des Talks mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt

Bei "Neo Ragazzi" ist es nicht nur der Titelsong, der im Gedächtnis bleibt. Vielmehr sind es die angenehme Atmosphäre und das entspannte Miteinander zwischen den Moderatoren und ihren Gästen, das bisweilen an ein Zusammentreffen alter Freunde erinnert, die sich viel zu erzählen haben. "Neo Ragazzi" kehrt nun bei ZDFneo zurück, sechs Folgen sind geplant. Zu erwarten ist auch diesmal eine Talkshow, in der die Regeln des Genres nicht wirklich beachtet werden müssen.

Weiterhin lädt das Duo prominente Gäste in Gesprächsrunden ein, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind – von Social Media über Sport bis hin zu Musik und Politik. So waren im vergangenen Jahr unter anderem Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Sängerin Alicia Awa, Comedian Atze Schröder sowie die Entertainer Dennis und Benni Wolter zu Gast.

Dem stimmte damals auch seine Kollegin Passmann zu: "Ich freue mich darauf, mit Tommi Schmitt in 'Neo Ragazzi' einmal auseinanderzunehmen, was Talkshow im deutschen Fernsehen bedeutet und es anschließend wieder ganz neu zusammenzubauen."

In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Talkshow gut an – zumindest in der ersten Ausgabe. Im September 2023 lag das Format bei einem einen Marktanteil von 2,9 Prozent sichern, was für einen Spartensender beachtlich ist. Danach jedoch sanken die Quoten, teilweise lag der Marktanteil bei 0,5 Prozent.