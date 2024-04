"Sing meinen Song": TV-Kritik zum Auftakt der elften Staffel

Eine der emotionalsten Musikshows im deutschen Fernsehen geht in die elfte Staffel. In den neuen Folgen "Sing meinen Song" begrüßt Gastgeber Johannes Oerding Stars wie Joy Denalane, Eko Fresh und Broilers-Frontmann Sammy Amara.

Sing meinen Song Show • 23.04.2024 • 20:15 Uhr

Bei "Sing meinen Song" treffen sich seit 2014 Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Genres in Südafrika, um ihre größten Hits gegenseitig neu zu interpretieren. Da die meisten Musikerinnen und Musiker mit ihren eigenen Songs ganz persönliche Geschichten verbinden, kullern in der VOX-Show regelmäßig die Tränen. Die nun startende elfte Staffel des preisgekrönten Erfolgsformats (unter anderem Goldene Kamera 2018, Bambi 2015) ist da sicher keine Ausnahme: Acht Folgen sind fortan immer dienstags, um 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen.

Gastgeber Johannes Oerding begrüßt Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio, Singer-Songwriter Tim Bendzko und Eva Briegel auf der Garten-Couch unter dem südafrikanischen Nachthimmel. In Folge eins wird jede und jeder von ihnen einen Song von Briegels Pop-Rockband Juli neu interpretieren: Mit ihrem Song "Perfekte Welle" gelang der fünfköpfigen Band aus Gießen im Sommer 2004 der Durchbruch.

VOX zeigt "Die Juli-Story" im Anschluss Das erste Album, "Es ist Juli", stieg im September 2004 auf Platz drei in die deutschen Album-Charts ein. Es folgten vier weitere Alben, von denen das letzte, "Der Sommer ist vorbei", im April 2023 erschien. Die lange Pause zwischen diesem Album und dem vorangegangenen Album "Insel" (2014) erklärt Eva Briegel im Interview: "Wir hatten schon vor der Pandemie das neue Album eigentlich fertig. 'Fahrrad' war die erste Single, weitere sollten folgen. Dann kam Corona, und wir haben noch mal alles angehalten, weil wir sowieso nicht hätten auf Tour gehen können", erinnert sich die 45-Jährige: "In dieser Corona-Zeit sind dann plötzlich noch mal einige Lieder entstanden, die wir gerne mit auf das neue Album nehmen wollten. Und dann mussten wir am Ende nochmal eine halbe Platte produzieren. Das hat eben gedauert."

Einen intensiven Rückblick auf die Bandgeschichte von Juli bietet die Backstage-Dokumentation "Die Juli-Story" im Anschluss an "Sing meinen Song", um 22.15 Uhr bei VOX. Vor allem die Ausschnitte aus ihren ersten Auftritten im Regional-Fernsehen hätten Briegel aus heutiger Sicht überrascht, erzählt sie: "Ich kann mich noch genau erinnern, wie schwierig es war, zusammen mit der Redaktion etwas zu finden, worin wir uns auch als Band wiederfinden." Überhaupt habe sich der Umgang mit jungen Musikerinnen und Musikern positiv verändert: Früher hätten sich bestimmte Medien über einzelne Bands lustig gemacht. "Diese Art von Humor, sich auf dem Rücken von anderen selbst zu positionieren, gibt es heutzutage zum Glück nicht mehr", freut sich Briegel.

Peter Maffay als Special Guest Die zweite Folge von "Sing meinen Song" widmet sich am 30. April dem Singer-Songwriter Tim Bendzko ("Nur kurz die Welt retten"). Gastgeber Johannes Oerding wird in diesem Jahr auf seinen eigenen Abend verzichten: "Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von 'Sing meinen Song' schon viermal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben", wird der 42-Jährige von VOX zitiert: "Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab. Ich darf durch seinen Abend führen, und gemeinsam interpretieren wir seine größten Songs neu."

Damit bekommt die etablierte Musiksendung in diesem Jahr erstmals einen prominenten Special Guest, der nur für einen Abend vor Ort sein wird. Peter Maffay, der im Juni 2024 auf Abschiedstournee geht, hält das für eine besondere Ehre: "Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt!"

Sing meinen Song – Di. 23.04. – VOX: 20.15 Uhr