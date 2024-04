Corinna Harfouch plant schon bald ihren "Tatort"-Ausstieg

Ein Jahr ist es her, da übergab Meret Becker das Zepter als Berliner "Tatort"-Ermittlerin weiter an Corinna Harfouch. Fortan schlüpfte diese in die Rolle der Kommissarin Susanne Bonard. Ein Engagement mit Befristung, wie die 69-Jährige jetzt der "Augsburger Allgemeinen" verraten hat.