"Lebenslinien": Neue Ausgabe mit Christian Neureuther im BR

Eine große Liebe

Als Rosi Mittermaier am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit an den Folgen eines Krebsleidens starb, trauerte ganz Deutschland und die Skisportwelt. Kaum ein Sportlerin der vergangenen Jahrzehnte war so bekannt und so beliebt wie "Gold-Rosi", die 1976 bei Olympia zwei und bei den Weltmeisterschaften drei Goldmedaillen holte. Sie und Christian Neureuther, ebenfalls erfolgreicher Skifahrer, lernten sich kennen und heirateten 1980. Deutschland hatte sein "Traumpaar des Sports". 1981 wurde Tochter Ameli, 1984 Sohn Felix geboren. Auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere blieb "Gold-Rosi" den Fans als humorvolle, bodenständige und allürenfreie Skilegende in Erinnerung.