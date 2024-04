"Big Brother Moderator" übernimmt überraschend Gastrolle in "Lena Lorenz"

In den vergangenen Jahren war Schropp des Öfteren in Produktionen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu sehen, wie in "Rosamunde Pilcher", "Der Bergdoktor" und "Bettys Diagnose". Vor allem aber arbeitet er als Moderator für SAT.1 und moderiert unter anderem seit 2014 die Reality-Show "Promi Big Brother".