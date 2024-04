GNTM: Heidi Klum schickt schickt Fan-Liebling nach Hause

Heidi Klum hat bei "Germany's Next Topmodel" aussortiert und das, im XXL-Stil. Gleich sechs der verbliebenen 26 Kandidaten mussten die Koffer packen. Große Freude dagegen herrschte bei Grace: "Von einem kleinen Dorf in Syrien bis auf Plakate für Intimissimi".

Kahlschlag bei "Germany's Next Topmodel"

"Meine lieben Models, heute muss ich echt die Taschentücher rausholen!", kündigte Heidi Klum nach dem Entscheidungs-Walk in Folge 10 an. Und das war keine leere Drohung der Model-Mama. Nachdem letztes Mal keiner rausgeflogen war, wurde jetzt aber so richtig ausgesiebt.