Netflix-Tipp "Anthracite": Alle Infos zur mystischen, französischen Thrillerserie

Darum geht's

Der Massensuizid einer Sekte in einem kleinen Dorf der französischen Alpen sorgte 1994 für großes Aufsehen. 30 Jahre später wird eine Frau nach den Ritualen der kuriosen Dorfgemeinschaft ermordet, was erneut für Schlagzeilen sorgt. Hauptverdächtiger ist Jaro Gatsi, der in den Bergen sein Leben wieder neu ordnen und in den Griff bekommen will. Mit allen Mitteln versucht dieser seine Unschuld zu beweisen und erhält dabei unerwartete Hilfe von der Informatikerin Isa, die ihrerseits auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater ist. Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet die beiden in den Fall verwickelt sind? Nein! Denn die Antworten, die sie suchen, liegen tief verborgen in den Geheimnissen ihrer eigenen Vergangenheit…