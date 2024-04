Lena Gercke spricht offen über Wochenbettdepression: "Ich hab versucht, meine Gefühle zu unterdrücken"

"Die Liebe zum eigenen Kind ist größer als alles andere", weiß Lena Gercke. In der aktuellen Folge des Podcasts "G Spot – mit Stefanie Giesinger" sprach das Model nun offen über sein Leben als zweifache Mutter. "Ich verstehe es, dass Menschen alles tun würden für ihre Kinder", erklärte Gercke. Kinder zu bekommen, sei "das Beste und Sinnvollste, das ich in meinem Leben je gemacht habe", findet die 36-Jährige. Für sie sei es "das Schönste auf der Welt", nach der Arbeit nach Hause zu ihrer Familie zu kommen. "Es ist für mich wahnsinnig erfüllend."

Nichtsdestotrotz sei das Leben mit Kindern auch herausfordernd. Wie Gercke im Gespräch mit Stefanie Giesinger gestand, habe sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter an einer Wochenbettdepression gelitten. "Ich hatte so ein bisschen postpartale Depressionen. Die ersten zwei, drei Monate ging es mir nicht so gut, auch, weil hormonell alles so durcheinander war", erinnerte sie sich. "Es war so unfassbar anstrengend und so unfassbar herausfordernd zu Hause, weil meine ältere Tochter ganz große Probleme mit dem Baby hatte." Als Eltern hätten Gercke und ihr Partner Dustin Schöne deshalb einen "ganz schwierigen Start" gehabt.