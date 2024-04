Alec Baldwin von"Rust"-Ermittlern angeklagt: "Keine Kontrolle über seine Emotionen"

Neue Vorwürfe gibt es gegen Alec Baldwin wegen der tödlichen Schüsse am Set des Westerns "Rust". Der Schauspieler solle sich "absolut nicht unter Kontrolle" gehabt haben und würde sich in seinen Aussagen widersprechen.

Alec Baldwin soll sich am Set nicht im Griff gehabt haben

Was führte zum tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins am Set der Western-Produktion "Rust"? Im Juli wird sich Hauptdarsteller Alec Baldwin in einem Strafverfahren verantworten müssen. Schon jetzt legt die ermittelnde Staatsanwaltschaft Zwischenergebnisse vor, die geeignet erscheinen, dem Star ein Mitverschulden an der Tragödie vom Oktober 2021 nachzuweisen.