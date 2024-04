Jörg Pilawa nach "Plötzlich arm": "Tatsächlich denke ich seit dieser Woche anders über die Armut in Deutschland"

"Meine Gedanken drehen sich ständig ums Geld"

563 Euro erhalten alleinstehende Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld in Deutschland monatlich. Will heißen: 18 Euro pro Tag, für Lebensmittel, Kleidung und alles, was sonst noch so anfällt. Für so manchen ist das geringe Budget eine echte Herausforderung – auch für Jörg Pilawa, der am Montagabend bei SAT.1 das Selbstexperiment wagte: Eine Woche lang musste der Moderator im sozialen Brennpunkt Berlin-Hellersdorf mit einer Geldsumme auskommen, die dem Bürgergeld-Regelsatz entspricht.