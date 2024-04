"It Follows": Kritik zum Tennie-Horrorfilm bei ARTE

ARTE zeigt den anspruchsvollen Teenie-Horrorfilm erstmals im Free-TV gezeigt. Dabei wird klassisches Grusel-Feeling mit Arthouse-Ästhetik verknüpft. Das Böse wird durch Geschlechtsverkehr übertragen.

It Follows Horror • 15.04.2024 • 21:55 Uhr

Furios inszenierten Horror-Erscheinung Dass es ein Horrorfilm in die Auswahl des altehrwürdigen Festivals in Cannes schafft, ist eine wahre Seltenheit. Genau das gelang Regisseur David Robert Mitchell mit seinem Indie-Schocker "It Follows", der 2014 an der Côte d'Azur gar seine Weltpremiere feierte. Ein Fremdkörper war das Werk dort aber keineswegs: Als Arthouse-Horror mit geschmackssicherer Ästhetik befriedigt die Geschichte um ein übernatürliches Wesen Freunde klassischen Teenie-Grusels ebenso wie Liebhaber des besonderen Films. Nun wird der anspruchsvolle Teenie-Horrorfilm bei ARTE erstmals auch im Free-TV gezeigt.

Wer kennt das nicht: Man hat mit dem neuen Freund das erst Mal Sex – und schon einen nervigen Fluch am Hals. So ergeht es auch der jungen Jay (Maika Monroe), deren angeblicher Verehrer Hugh (Jake Weary) die Beziehung leider nur ausnutzte, um das Böse an sie weiterzugeben. Übertragen wird das Grauen nämlich durch: Geschlechtsverkehr. Der Träger des Horror-Virus wird fortan von einem übernatürlichen Wesen heimgesucht, das in beliebiger Gestalt auftreten kann. So wird die völlig verstörte Jay von der wirklich furios inszenierten Horror-Erscheinung von nun an regelmäßig verfolgt. Dass das mysteriöse Monster dabei meist so aussieht wie verzerrte Versionen ihrer besten Freunde oder Familienmitglieder, macht die Situation nicht besser.

Leider mangelt es der Story an wahrer Tiefe Glaubt man zunächst noch an ein komplexes Gleichnis mit Freud'schen Ausmaßen, bleibt gegen Ende nicht mehr als eine billige Warnung vor Geschlechtskrankheiten. Schnell wird klar: Die Geschichte spielt gar keine Rolle. Mitchells Werk bezieht seinen Reiz vornehmlich aus seiner grandiosen Ästhetik und seinen Verweisen auf andere Genrevertreter. Erwarten darf das Publikum einen tollen 70er-Jahre-Soundtrack, hitchcockeske Kamerafahrten und außergewöhnliche Szenen-Schnitte, aus denen der ironische Arthouse-Anspruch nur so zu schreien scheint. Kombiniert mit dem inzwischen zur popkulturellen Referenz gereiften Teenie-Schrei-Horror ergibt das in "It Follows" ein atmosphärisches Fest für anspruchsvolle und formaffine Genrefreunde gleichermaßen.

It Follows – Mo. 15.04. – ARTE: 21.55 Uhr