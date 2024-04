Reiner Calmund im "Doppelpass": Feiert die Leverkusen-Legende schon den Titel?

An diesem Wochenende kann Bayer Leverkusen den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach bringen. Bei einem Sieg der Werkself am Sonntag gegen Werder Bremen ist den Mannen von Trainer Xabi Alonso die heiß ersehnte Meisterschale nicht mehr zu nehmen. Passend dazu gastiert am Sonntag im Fußball-Talk "Der STAHLWERK Doppelpass" (Sonntag, 11 Uhr, Sport1) Manager-Legende Rainer Calmund. Der 75-Jährige feierte mit dem Verein große Erfolge, landete aber in der Liga gleich viermal auf dem undankbaren zweiten Platz.

Womöglich krönt sich Leverkusen sogar auf der Couch erstmals zum Meister. Dafür müssten am Samstag aber sowohl der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln als auch der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt verlieren. So oder so dürfte Calmund angesichts der überragenden Saison der Leverkusener in Feierstimmung sein. Schließlich gilt der Klub auch im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern als haushoher Favorit und zählt in der Europa League zu den Titelaspiranten.