Umstrittenes TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Voigt erreicht Millionenpublikum

Das umstrittene TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Voigt und dem Faschisten Björn Höcke von der AfD löste bereits vorab eine Debatte aus. Am Donnerstagabend kam es dann zur Live-Diskussion der Thüringer Spitzenkandidaten. Millionen Zuschauer verfolgten die Live-Sendung.

Junges Publikum verfolgte Rede-Duell

Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen lieferten sich zwei der Spitzenkandidaten ein erstes TV-Duell. Die umstrittene Sendung, in der sich am Donnerstagabend Björn Höcke (AfD) und Mario Voigt (CDU) gegenüberstanden, stieß auf großes Interesse beim Publikum. Wie "DWDL.de" berichtete, habe das "Welt TV"-Format zur Primetime ein Millionenpublikum erreicht.