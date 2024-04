Nach ominösen Video: Anne Will kündigt neues Projekt an

"Ich mach was Neues": Anne Will kündigte am Donnerstag mit einem Video ein neues Projekt an. Weitere Details erfuhr man in dem Clip nicht. Doch nun hat die Moderatorin verraten, mit welchem Format sie in die Öffentlichkeit zurückkehrt.

Nach 16 Jahren und 553 Sendungen verabschiedete sich Anne Will im vergangenen Dezember vom ARD-Publikum. Seither hatte sich die Journalistin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – bis jetzt.

Politik-Podcast von Anne Will Bereits am Donnerstag meldete sich Anne Will mit einem mysteriösen Video auf YouTube bei ihren Fans. Auf X (vormals Twitter) teilte die Moderatorin den kurzen Clip und schrieb "Ich mach was Neues." In dem Video selbst zu sehen ist Will selbst, die an einem Schreibtisch sitzt, sich filmt, an einem Laptop arbeitet – und dabei in ein Mikrofon spricht. "Zeit für Neues!", ist in dem knappen Film zu lesen.

Mittlerweile ist klar, was Anne Will per Videobotschaft andeuten will: Die 58-Jährige wird Podcasterin. In der Beschreibung ihres YouTube-Kanals, der mittlerweile den Titel "Politik mit Anne Will" trägt, sind folgende Worte zu lesen: "Das ist der Politik-Podcast von Anne Will. Jede Woche ein Thema, ein Interview und ein toller Gast zum Einordnen und Erklären. Hier könnt Ihr verstehen, worum es wirklich geht. Warum Politik tickt, wie sie tickt. Und ihr könnt auch eine Idee davon bekommen, wie es besser laufen könnte. Jede Woche, donnerstags, ab 12 Uhr."

Noch ist nicht bekannt, ob der Podcast lediglich auf YouTube oder auch auf anderen Plattformen erscheinen wird. Zudem bleibt abzuwarten, ob es sich bei Wills neuem Podcast um ein Solo-Projekt oder einen Talk mit Gästen handeln wird.