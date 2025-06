"Die Bachelors": Kritik zur Auftaktsendung der 15. Staffel der RTL-Couple-Show mit Felix Stein und Martin Braun

Wie im letzten Jahr gehen auch in der 15. Staffel des RTL-Formats gleich zwei Junggesellen auf die Suche nach einer Partnerin. Nach der Vorauswahl der 26 Kandidatinnen lernen Felix Stein und Martin Braun die Frauen in Kapstadt in Gruppen- und Einzeldates besser kennen.

Nach 13 doch immer sehr ähnlichen Staffeln von "Der Bachelor" wagte RTL im letzten Jahr tatsächlich einmal etwas Neues. Der Sender schickte 2024 nicht nur erstmals einen gereiften "Golden Bachelor" mit eigener Show in die Flirt-Arena. Er gab auch der 14. Staffel der Original-"Bachelor"-Show eine neue Dynamik, indem mit Dennis Gries und Sebastian Klaus erstmals gleich zwei Junggesellen rote Rosen verteilten und am Ende ihre jeweilige Herzensdame auswählen durften. Entsprechend wurde der Titel der Show in "Die Bachelors" umgetauft.

Die Quoten erwiesen sich als eher durchwachsen, dennoch schickt RTL in der nun startenden 15. "Bachelor"-Staffel ab Mittwochabend zur besten Sendezeit erneut zwei Junggesellen auf Partnerinnensuche. Damit füllt die TV-Singlebörse den Sendeplatz von Stefan Raab, dessen Show "Du gewinnst hier nicht die Million" in der Woche zuvor ausläuft. Online sind die zehn "Die Bachelors"-Folgen jeweils eine Woche vorab bei RTL+ abrufbar.

Zwei Väter als "Die Bachelors" der 15. Staffel Die diesjährigen Konkurrenten um die Damenherzen heißen Felix Stein und Martin Braun. Der 32-jährige Felix ist Vater eines fünfjährigen Sohnes und arbeitet als Fotograf, bevorzugt für Sportler und Sportmarken. Außerdem ist der Berliner in den sozialen Medien sehr aktiv, bei Instagram hatte er einen Monat vor Staffelstart gut 67.000 Follower. Diese Zahl dürfte dank der Show rasant nach oben gehen. Bachelor Nummer zwei, Martin, ist 35 und stammt aus Troisdorf. Er arbeitet als Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann, hat zwei Töchter und bezeichnet sich als abenteuerlustiger "Adrenalinjunkie".

In der Auftaktfolge befindet sich zunächst nur Felix in Kapstadt, allerdings undercover. Denn die Kandidatinnen, mit denen er hier vor eindrucksvoller Kulisse ein Fotoshooting abhält, wissen nicht, dass er in Wahrheit einer der Bachelors ist. Martin macht derweil in Köln bei Blind Dates die Bekanntschaft mit weiteren Kandidatinnen.

Nach der jeweiligen Vergabe der Rosen kommen beide Junggesellen und ihre vorausgewählten Bewerberinnen in Südafrika zusammen. Hier beginnt dann das bekannte Programm mit Gruppen- und Einzeldates, Partys in der Villa und den "Nächten der Rosen", in denen die Kandidatinnen nach und nach aussortiert werden.

