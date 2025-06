"Weltspiegel Doku: Dänemark – Härte statt Hygge": Die ARD-Sendung über Dänemarks harte Migrationspolitik

Die Dänen gelten als besonders glücklich, Dänemark gilt als eines der glücklichsten Länder der Welt. Dass das so bleibt, dafür sollen rigide Einwanderungsbestimmungen samt Ausweisungen sorgen. Härte statt Gemütlichkeit, statt "Hygge"?

Ein altes Sprichwort besagt es, dass es denen gut geht, die Dänen zu Freunden haben. Dänemark gilt laut Umfragen seit Langem als eines der glücklichsten Länder der Welt, Dänen erweisen sich, soweit zumindest das Klischee, als rundum glückliche Menschen. Doch auch schon seit Jahren verteidigen die Dänen ihre Idylle, ihre Gemütlichkeit (genannt "Hygge") durchaus mit Klauen und Zähnen. Inzwischen werden rigide Einwanderungsbestimmungen durchgesetzt und Flüchtlinge in Ausweisungslagern gehalten. Die ARD-Auslandskorrespondenten Christian Blenker und Julia Wäschenbach fühlen der dänischen Migrationspolitik auf den Zahn und stoßen in der "Weltspiegel Doku: Dänemark – Härte statt Hygge" auf allerlei Grenzwertigkeiten, was die Menschenwürde anbetrifft.