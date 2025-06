Wegen Instagram-Post: Deswegen muss Beatrice Egli Kritik einstecken

Was ist genau passiert? Auf den ersten Blick erscheint die Kritik nur schwer verständlich. Ursache ist ein Beitrag, den Beatrice Egli auf ihrem Kanal bei Instagram veröffentlichte. Dieser selbst erscheint nicht besonders brisant. Er enthält ein Foto, das sie und ihren Vater lächelnd in Zürich unweit des Flusses Limmat zeigt. Darunter ist folgender Text zu lesen:

„Heute feiern wir die wahren Helden – unsere Papas! ❤️

Danke für eure Stärke, Liebe und all die Umarmungen, die die Welt besser machen. Happy Vatertag!

Ich denke heute an alle Väter, die mit Liebe begleiten, an die, die für immer im Herzen bleiben – und auch an alle Menschen, für die dieser Tag schwer ist. ❤️

Ob mit einem Lächeln, einer Träne oder stiller Dankbarkeit – ihr seid nicht allein.

Und allen, die heute frei haben, wünsche ich natürlich einen schönen Feiertag! ✨

Wie verbringt ihr den Tag?“

Was gab Anlass zur Kritik? Eigentlich bedankt sich Beatrice Egli also nur in netter Form bei allen Vätern und wünscht einen schönen Tag. Was kann daran falsch sein? Sauer aufzustoßen scheint den meisten Kritikern allerdings weder das Bild selbst noch der Text darunter. Es geht vielmehr um das Datum der Veröffentlichung. Die Sängerin postete ihren Beitrag nämlich am 29. Mai 2025. Doch wo ist der Fauxpas? Immerhin feierten die Deutschen genau an diesem Datum 2025 den Vatertag bzw. den Feiertag Christi Himmelfahrt, der traditionell 39 Tage nach Ostersonntag begangen wird. Allerdings sieht die Situation in der Schweiz etwas anders aus. In der Alpenrepublik findet der Vatertag nämlich in jedem Jahr am ersten Sonntag im Juni statt. 2025 fiel er in der Schweiz somit auf den 1. Juni.

Wo ist das Problem? Einige scheint es zu stören, dass die schweizerische Schlagersängerin den deutschen und nicht den schweizerischen Vatertag feiert. Dementsprechend gibt es – neben positiven Kommentaren, die Eglis emotionale Worte loben – Rückmeldungen wie: „Nein Vatertag ist in der Schweiz erst am Sonntag, das solltest du ja wissen“ oder: „Aber du kommst doch aus der Schweiz und nicht aus Deutschland.“ Manche scheinen also eine deutsche Vereinnahmung „ihrer“ Künstlerin zu befürchten oder werfen ihr indirekt vor, dass sie ihre Schweizer Identität vergesse. Immerhin wurde sie durch die deutsche Show DSDS einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Auch die nach ihr benannte Musiksendung „Die Beatrice Egli Show“ läuft nicht im schweizerischen, sondern im deutschen Fernsehen. Dabei übernimmt der SWR – und damit eine Landesrundfunkanstalt der deutschen ARD – die Produktion. Und nun scheint sie in den Augen ihrer Kritiker auch noch einem deutschen Feiertag vor dem schweizerischen den Vorrang zu geben.

Wie reagierte Beatrice Egli? Die Schlagersängerin selbst hat die kritischen Kommentare bisher nicht beantwortet. Selbst wenn Egli in Deutschland ihre größten Erfolge feierte, ist sie privat jedoch fest in der Schweiz verwurzelt. Die 36-Jährige lebt nämlich in einer kleinen Wohnung, die sich im beschaulichen schweizerischen Dorf Pfeffikon befindet. Den Rücken kehrt sie ihrer Heimat nur zeitweise – etwa bei diversen Auftritten in den nächsten Monaten sowie im Rahmen ihrer 2026 anstehenden Tournee.