"Immer wieder sonntags": Stefan Mross macht den Amor im Regen

Moderator Stefan Mross hat in seiner Sonntagsshow im Ersten diesen Sommer gleich doppelten Grund zu feiern. Dazu hat er sich jede Menge musikalische Gäste von Hansi Hinterseer über Andy Borg und Stefanie Hertel bis zu Ross Antony in den Europa-Park Rust eingeladen. Außerdem versucht sich Mross als Amor.

"Immer wieder sonntags" Show • 15.06.2025 • 10:03 Uhr

Am 11. Juni 1995 begrüßte Max Schautzer erstmals zur nach dem Hit von Cindy & Bert benannten Open-Air-Sendung in der ARD. 2004 führte kurzzeitig Sebastian Deyle durch den Mix aus Musik und Unterhaltung, ehe Stefan Mross 2005 die Moderation übernahm. Und so kann der Traunsteiner in der diesjährigen Saison nicht nur sein eigenes "20-Jähriges" bei "Immer wieder sonntags" feiern, sondern auch den 30. Geburtstag der Show, die von Anfang an in Konkurrenz zum "Fernsehgarten" im ZDF stand.

"Das lange Warten hat ein Ende: Es geht wieder los", freut sich Mross auf die neuen Ausgaben. Für die Auftaktsendung am "Sonntagvormittag mit Herz" sind als musikalische Gäste unter anderem Ronja Forcher, Beatrice Egli, Claudia Jung, Hansi Hinterseer, Peggy March und Oli P. angekündigt. In den weiteren elf Ausgaben bis zum 31. August wird Mross unter anderem Francine Jordi, Alexandra Hofmann, Michael Holm, Olaf der Flipper, Die Amigos, Marc Pircher, Bernhard Brink, Julian Reim, Nicole, Mike Leon Grosch, voXXclub und viele weitere Stars begrüßen. Neben der Musik können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wie immer auf Spiele und Wettkämpfe sowie Comedyeinlagen unter anderem mit dem Holzwurm Willi – dem Show-Maskottchen -, die Starküche und Rückblicke auf die 30-jährige Geschichte der Show freuen. Am Sonntag, 7. September wird die Staffel noch einmal mit einem Best-of gefeiert.

Wie im letzten Jahr ist Schauspielerin ("Der Bergdoktor") und Sängerin Ronja Forcher wieder als Reporterin im Einsatz und besucht Menschen, die ein großes Dankeschön verdient haben.

"Ich hoffe, dass bei uns unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht" Und es gibt eine neue Fan-Aktion in diesem Jahr: Stefan Mross spielt Amor! In den sozialen Medien wendete man sich im Vorfeld mit folgenden Worten an das Publikum: "Schlager-Singles aufgepasst! 'Immer wieder sonntags' hilft Euch ins Liebesglück! ... Lasst Euch von Stefan Mross bei einem Musik-Spiel live in der Sendung verkuppeln!" Wer mitmachen möchte, müsse nur ein Handyvideo aufnehmen und ein bisschen über sich selbst verraten, heißt es weiter. Doch nicht nur Singles können in den neuen Ausgaben von "Immer wieder sonntags" ihr Glück versuchen, sondern wie immer auch musikalische Nachwuchstalente am roten Mikrofon.

"Ich freue mich darauf, dass bei uns Kinderstars und junge Hitparadenteilnehmende direkt neben den ganz Großen der Musikbranche singen", sagt Stefan Mross in freudiger Erwartung auf die neuen Sendungen. Und ergänzt: "Ich freue mich darauf, dass es lustig, überraschend und emotional wird. Und ich hoffe, dass bei uns unter dem Schlagerhimmel auch die Liebe einzieht. Habe die Ehre: Wir sehen uns im Ersten."

"Immer wieder sonntags" – So. 15.06. – ARD: 10.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!