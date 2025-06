Schicksalsschläge bei "Bauer sucht Frau": Das trübt den Beginn der 21. Staffel

Seit mittlerweile 21 Staffeln gibt es die Dating-Show „Bauer sucht Frau“ bereits. Rund 200 Kandidaten haben sich seit 2005 auf die Suche nach einer Partnerin gemacht, und jeder hat eine eigene Lebensgeschichte mitgebracht. Doch das Schicksal des Rinderzüchters Johann, der in der aktuellen Staffel dabei ist, rührt viele Zuschauer besonders.

Der letzte Wunsch seiner Frau Johann, 60 Jahre alt, lebt mit seinem 21-jährigen Sohn Jan Niklas auf einem Bauernhof in Niedersachsen. Dort betreut er rund 40 Rinder und knapp 30 Hühner und baut zudem auf einer Ackerfläche von 50 Hektar Getreide an. Bis Juli 2024 wohnte auch Johanns Ehefrau Karin auf dem Bauernhof. Nach 30 Jahren Ehe bekam sie eine niederschmetternde Diagnose: Sie war an Krebs erkrankt. Die Ärzte versuchten alles, um das Leben von Karin zu retten – allerdings vergeblich. Als die Mediziner alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hatten, sagten sie: „Wir haben nichts mehr, es wird nichts mehr“, und rieten Karin: „Machen Sie sich noch einen schönen Sommer.“

Weil es Karin am Herzen lag, dass ihr Johann nach ihrem Tod eine neue Partnerin findet, nahm sie ihm ein Versprechen ab: Er solle sich bei „Bauer sucht Frau“ bewerben. Und das tat der Witwer nach einer angemessenen Trauerphase. Ob er durch die Show eine neue Partnerin finden wird, bleibt abzuwarten.

Ein Todesfall im Team Die 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wird nicht nur vom tragischen Schicksal des Kandidaten Johann überschattet. Auch die Crew hat einen Verlust zu verarbeiten, wie eine Einblendung am Ende der ersten Folge zeigte. Zu sehen war ein Foto von einem Herz aus Stroh, auf dem die Moderatorin Inka Bause saß. Vor dem Herz befand sich ein Mann mit Glatze und tätowierten Armen. Versehen war das Bild mit dem Schriftzug „In Erinnerung an Brian“. Bei dem gezeigten Mann handelte es sich um Brian Bautz, der Mitte April 2025 im Alter von 50 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Bautz gehörte dem Team von „Bauer sucht Frau“ an und sei laut Angaben der Produktionsfirma ein „unverzichtbarer Begleiter und Freund“ für Inka Bause gewesen.

Mehr Trauer für Inka Bause Auch in ihrem unmittelbaren Umfeld musste Inka Bause im Verlauf von „Bauer sucht Frau“ mit schmerzlichen Situationen umgehen. Als sie 2012 die Preisverleihung der „Goldenen Henne“ moderierte, nahm sie selbst einen Preis entgegen. Damit wurde ihr Vater Arndt Bause posthum ausgezeichnet, der 2003 an den Folgen einer Lungenembolie verstorben war. Arndt Bause war in der DDR ein bekannter Komponist und schrieb Lieder für seine Tochter Inka, mit denen diese den Durchbruch als Sängerin schaffte.

Im Jahr 2016 starb Inka Bauses Ex-Ehemann Hendrik Bruch im Alter von 53 Jahren. Das Paar moderierte von 1988 bis 1991 die Kindersendung „Talentebude“ im Deutschen Fernsehfunk, dem staatlichen DDR-Fernsehsender. Bause und Bruch heirateten 1996 und bekamen im gleichen Jahr ihre Tochter Anneli. Bruch litt unter Depressionen und versuchte während der Ehe zwei Mal, sich das Leben zu nehmen. Das Paar ließ sich 2005 scheiden, Bruch beging elf Jahre später Suizid.