Ursula Karven im Podcast: Wie sie den Tod ihres Sohnes überlebte

Vor ihrer neuen Podcast-Folge spricht Marlene Lufen eine Warnung an die Zuhörer und Zuhörerinnen aus. Es werde sehr emotional und sehr traurig. Am Ende ist es die Moderatorin selbst, die im Gespräch mit Schauspielerin Ursula Karven mit den Tränen kämpfen muss.

"Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, im Leben einer Mutter und will da gar nicht reingehen", erklärt die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin vor dem Gespräch mit ihrem Gast. Karven habe es jedoch, so betont Lufen, geschafft, danach weiterzuleben und neue Kraft zu schöpfen.