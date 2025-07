"Undercover Boss": Das sind die schockierenden Ergebnisse in einem bekannten Pizza-Restaurant

Raus aus dem Chefsessel, rein in die Werkshallen, Büros und Filialen: Mit diesem Konzept schickt RTL seit 2011 Manager, CEOs und Co. als "Undercover Boss" auf geheime Mission in ihre eigene Firma. Auch in Staffel 17 überzeugt die Infotainment-Show, die auf dem gleichnamigen britischen Original basiert und mittlerweile in einigen Ländern Ableger hat, mit einem unterhaltsamen Mix aus Verkleidungscomedy und Unternehmenseinblick. In der aktuellen Folge geht es für den Chef einer großen Pizzakette undercover an den Backofen und aufs Lieferrad. Welche neuen Erkenntnisse kann er aus dem Experiment gewinnen?

Undercover Boss Infotainment • 14.07.2025 • 20:15 Uhr

400 Filialen, 400 Millionen Euro Jahresumsatz – und ein Chef für etwa 11.000 Angestellte. Alexander Tauer trägt als CEO von "Domino's Pizza Deutschland" große Verantwortung. Eigentlich möchte er sein Unternehmen auf 1.000 Filialen expandieren, sagt er, doch es mangele – wie in vielen Branchen – an Personal. Was tun? Als "Undercover Boss" will sich der 49-Jährige besonders auffällige Filialen mit sehr guten oder schlechten Bewertungen und kurzen Lieferzeiten ansehen. Gesagt, getan: getarnt mit grauem Haar, Bart und Brille versucht sich Tauer als Teighersteller, Pizzabäcker, Maskottchen und Pizzafahrer bei klirrender Kälte. Im Kontakt mit seinen Mitarbeitenden bekommt er schon bald heraus, was besser laufen könnte ...

In der nächsten Folge "Undercover Boss" gibt es Einblicke in ein noch größeres Unternehmen: Am Montag, 21. Juli (20.15 Uhr bei RTL und RTL+), werden die Manager eines sehr bekannten Elektronikhändlers mit der Kamera in die Untiefen des Einzelhandels begleitet.

Undercover Boss – Mo. 14.07. – RTL: 20.15 Uhr

