Katja Burkhard über die Trennung von ihrem Mann: "Ein Ego-Trip"

Im April feierte RTL-Moderatorin Katja Burkard ihren 60. Geburtstag. Alt fühlt sie sich deswegen aber noch lange nicht. "Ich weiß ja, dass so viele Frauen Angst haben, was den 60. Geburtstag angeht", erklärt sie und stellt die Gegenfrage: "Was ist schlimm daran, 60 zu werden?" Sie wolle mit dem Klischee aufräumen, dass man mit 60 "endgültig alt" sei. In ihrem Buch "60 ist das neue 60" hat die RTL-Moderatorin daher über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Älterwerden geschrieben und über Themen, die Frauen in diesem Alter umtreiben.

Dabei wird es auch durchaus intim und privat. Denn neben ihrer eigenen Entwicklung thematisiert die 60-Jährige auch die Beziehung zu ihrem Ehemann Hans Mahr (76). NDR-Moderatorin Ilka Petersen hakt genauer nach: "Was in deinem Buch auch steht, worüber du vorher nicht so offen sprechen wolltest, ist, dass du dich von deinem Mann getrennt hast."

Mit Ehemann Hans Mahr ist Katja Burkard seit 1998 zusammen, das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Doch vor rund drei Jahren durchlebten sie eine Krise. So sehr, dass es sogar zu einer einjährigen Trennung kam.

Katja Burkard: "Ich war auf einem Ego-Trip" "Ich war auch so ein bisschen auf einem Ego-Trip", gesteht Burkard und räumt direkt ein, dass die Trennung nichts mit Fremdgehen oder "einem anderen Partner" zu tun gehabt habe. Sie erklärt: "Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven!"

Sie sei damals auf die 60 zugegangen und habe schlichtweg Panik bekommen. Die Moderatorin betont, sie habe sich selbst die Frage gestellt: "Ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?" Schließlich sei sie zu dem Entschluss gekommen, dass sie einen "Stopp" brauche. "Mein Mann hat wirklich gekämpft wie ein Löwe", betont sie. Dennoch ist die Beziehung zunächst zerbrochen.

Doch wie man heute weiß, haben sie es als Paar geschafft, die Krise zu überwinden. Die RTL-Moderatorin erinnert sich noch genau an den Moment, in dem sie wieder zusammenfanden.

Katja Burkard über das Liebes-Comeback mit Ehemann Damals sei sie in Hamburg bei einer Veranstaltung von Olivia Jones gewesen. "Ich war dort an dem Abend und hatte wirklich zu viel getrunken und hing da richtig in den Seilen", gesteht sie im Gespräch mit Petersen offen. Sie habe plötzlich Zweifel bekommen und noch einmal über die Trennung nachgedacht: "Und genau in dem Moment hat mich dann mein Mann angerufen", verrät sie.

Burkard erinnert sich: "An dem Abend habe ich dann unter Tränen und kitschig wie in einem Hedwig-Courths-Mahler-Film gesagt: 'Nein, ich liebe dich aber' und dann kamen wir tatsächlich wieder zusammen". Heute ist das Paar wieder vereint und glücklich. NDR-Moderatorin Ilka Petersen will wissen, wie ihnen das gelungen ist. Katja Burkard Antwort ist recht simpel. Sie hätte keine Paartherapie gemacht, sondern "ganz viel geredet". Sie erklärt: "Ich glaube, wir haben beide gelernt und gemerkt, was wir aneinander haben". Die Moderatorin gibt lächelnd zu: "Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!