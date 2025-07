DVD-Neuheiten: "Eden", "Ein Mädchen namens Willow" und "Flow"

Ein neuer Anfang weit weg vom Krieg, ein unabhängiges Leben in Freiheit – und dann noch vor so einer malerischen Kulisse: Es war wohl nicht weniger als der Traum vom Paradies, der in den 1930-ern ein paar Deutsche ans andere Ende der Welt lotste. Und dann wurde daraus doch ein Albtraum. Was genau passierte, ist bis heute nicht lückenlos geklärt, obwohl über die Jahrzehnte zahllose Schriftsteller und Journalisten den Geschehnissen von damals nachspürten. Jetzt tut es auch Hollywood-Regisseur Ron Howard: In "Eden" versucht er mit fast 100 Jahren Abstand zu rekonstruieren, wie zwischen deutschen Aussteigern auf einer Galapagosinsel ein heftiger Konflikt entbrannte. Der Film erscheint nun ebenso wie die Romanverfilmung "Ein Mädchen namens Willow" und der Animationsfilm "Flow" auf DVD und Blu-ray.

"Eden" (VÖ: 18. Juli) Die realen Ereignisse auf den Galapagosinseln in den 1930-ern, die natürlich gerade deshalb so spannend sind, weil die einzelnen Schilderungen der Beteiligten (oder besser: Überlebenden) so weit auseinanderdriften, sollen Ron Howard ("Apollo 13", "A Beautiful Mind") schon lange fasziniert haben. Jetzt erzählt er sie in der Version, wie er sie versteht, in einem Spielfilm nach. Stoff für einen veritablen Thriller bietet die Geschichte voller Neid, Missgunst und Gewalt allemal, und so konnte Howard auch einige Stars für sein "Eden"-Projekt gewinnen. Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) ist zuerst da. Ende der 1920-er, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, beschließt er, mit seiner schwer kranken Geliebten Dora Strauch (Vanessa Kirby) Deutschland zu verlassen. Seine Suche nach der "wahren Natur der Menschheit" führt ihn und Dora auf die Galapagosinsel Floreana. Nichts ist da, außer eben viel Raum zur freien Entfaltung und zum Philosophieren über Schmerz, Wahrheit und Erlösung. Dr. Ritter publiziert vom Exil aus einige Texte. Einer davon lockt schließlich auch Heinz Wittmer (Daniel Brühl) und dessen Familie (Sydney Sweeney, Jonathan Tittel) nach Floreana – sehr zum Missfallen von Dr. Ritter, in dessen Vision vom Paradies kein Platz ist für Nachbarn.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Ron Howard, Laufzeit: 123 Minuten

"Ein Mädchen namens Willow" (VÖ: 17. Juli) Fantasy-Stoffe für Kinder und Jugendliche stehen nach wie vor hoch im Kurs. Einiger Beliebtheit erfreute sich zuletzt auch die Buchreihe "Ein Mädchen namens Willow" von Sabine Bohlmann, deren erster Band 2020 auf den Markt kam. Fünf Jahre später fand die Geschichte um eine junge Hexe auch den Weg in die Kinos und erscheint nun auf DVD und Blu-ray – inszeniert von Mike Marzuk, einem Experten für Familienunterhaltung. In der Vita des Regisseurs finden sich unter anderem mehrere "Fünf Freunde"-Abenteuer. Die Romanverfilmung erzählt von Willow (Ava Petsch), die über ein besonderes Erbe ihrer Großtante Alwina staunt. Nicht nur ist sie plötzlich Besitzerin eines ganzen Waldes, sie bekommt auch ein windschiefes Haus und Alwinas Hexenkraft geschenkt. Ganz schön viel auf einmal, was es da kennenzulernen und zu verarbeiten gibt. Viel Zeit zum Nachdenken hat Willow jedoch nicht. Denn gleich als Nächstes erhält sie einen wichtigen Auftrag: So schnell wie möglich soll sie drei andere Mädchen finden, die ebenfalls magische Fähigkeiten haben. Der Grund? Gemeinsam müssen sie zwielichtige Gestalten stoppen, die den Wald zerstören wollen. Unterstützt wird Willow bei ihrer Rettungsmission auch von einem Fuchs namens Rufus.

Preis DVD: circa 14 Euro

DE/AT, 2025, Regie: Mike Marzuk, Laufzeit: 96 Minuten

"Flow" (VÖ: 17. Juli) Es war ein besonderer Moment für die lettische Filmszene: Bei der Oscar-Verleihung 2025 wurde mit "Flow" erstmals ein Film aus dem baltischen Staat mit der Trophäe in der Kategorie "Bester Animationsfilm" ausgezeichnet. Der gänzlich ohne Dialoge auskommende Streifen erzählt die Geschichte einer kleinen, schwarzen Katze, deren Heimat plötzlich von einer Flutwelle überschwemmt wird. Die Katze kann sich auf ein Boot retten. Auch weitere Tiere finden auf dem Boot Zuflucht, darunter ein diebisches Äffchen, ein gutmütiger Labrador, ein schläfriges Wasserschwein und ein stolzer Sekretärvogel. Die grundverschiedenen Schicksalsgenossen müssen fortan lernen, ihre individuellen Stärken zu nutzen, um gemeinsam zu überleben. Bei den Golden Globes wurde "Flow" 2025 ebenfalls als "Bester Animationsfilm" ausgezeichnet.

Preis DVD: circa 15 Euro

BE/LV/FR, 2024, Regie: Gints Zilbalodis, Laufzeit: 82 Minuten

