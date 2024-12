Die Geschichte von "Ronja Räubertochter“ als ARD-Serie!

Die erste Folge der sechsteiligen ersten Staffel von „Ronja Räubertochter“ beginnt mit jener denkwürdigen Nacht, in der die Titelheldin geboren wird. Räuberhauptmann Mattis (Christopher Wagelin) und seine Frau Lovis (Krista Kosonen) freuen sich, endlich ihr Baby im Arm halten zu können, während draußen ein fürchterlicher Sturm tobt. Die Räuber jubeln gerade über Ronjas Geburt, als ein Blitz in ihre Feste, die Mattisburg, einschlägt und einen Teil der Burg abtrennt. Was dann folgt, ist ein Sprung in die Zukunft. Ronja (Kerstin Linden) ist mittlerweile ein neugieriges junges Mädchen, das die Welt entdecken möchte. Doch sie muss erst einmal lernen, dass nicht jeder ihr freundlich gesonnen ist. So wird sie bei ihrem ersten Ausflug in den großen Wald von ihrem Vater vor den Graugnomen gerettet. Auch die Druden, harpyenähnliche Geschöpfe, haben das Kind im Visier. Doch Ronja lässt sich nicht einschüchtern. Sie ist „ein Kind des Sturmes, ein Kind der wilden Flügel der Nacht“, wie ihre Mutter Lovis ihr erklärt. Solche Kinder könnten ein Wildfang werden.