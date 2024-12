Harry Potter als Serie: Die zauberhafte Geschichte geht mit Cilian Murphy weiter

Die britische Autorin soll eine besondere Leidenschaft für Kinderliteratur haben und hat mehrere Episoden für die Serie „His Dark Materials“ – ebenfalls die Adaption einer Fantasy-Reihe – verfasst. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Arbeit an „Succession“. Mehrere Folgen dieser schwarz-humorigen Serie inszenierte auch Mark Mylod, den HBO als Regisseur für die „Harry Potter“-Serie verpflichtet hat. Zudem führte der Engländer bei einem halben Dutzend „Game of Thrones“-Folgen Regie.

Welche Schauspieler sind beteiligt?

Statt definitiver Angaben über mitwirkende Schauspieler gibt es derzeit vor allem Gerüchte. Geplant ist, dass „brillante Theaterschauspieler aus Großbritannien“ die erwachsenen Charaktere verkörpern. So soll Mark Rylance – der einen „Academy Award“ für „Bridge of Spies – Der Unterhändler“ erhielt – die Rolle von Albus Dumbledore erhalten. Diesen hatte in den „Phantastische Tierwesen“-Filmen Jude Law gespielt. In große Fußstapfen müsste Paapa Essiedu („The Lazarus Project“) treten. Der Brite könnte nämlich Potter-Antagonist Severus Snape spielen und damit die Nachfolge des verstorbenen Alan Rickman antreten. Zudem könnte Cilian Murphy, der in diesem Jahr einen „Oscar“ für „Oppenheimer“ bekam, als Oberfiesling Voldemort auftreten. Der Harry-Potter-Darsteller aus den Filmen, Daniel Radcliffe, wird hingegen nicht mit von der Partie sein. Das liegt nicht nur daran, dass dieser für seine ikonische Rolle inzwischen zu alt ist, sondern auch weil ein klarer Schnitt zur Filmreihe geplant ist. Stattdessen sichteten die Verantwortlichen für die Besetzung der Rollen von Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Co. rund 32.000 potenzielle Kinderdarsteller. Derzeit laufen Workshops mit den Favoriten.