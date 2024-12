Barbara Schöneberger findet "Stacheldraht" von Michelle Hunziker schrecklich

Wenn der "Bergdoktor" nervös wird...

Barbara Schöneberger plaudert Marotte von "Bergdoktor" Hans Sigl aus: "Das finde ich wahnsinnig süß"

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" bespricht Barbara Schöneberger allerlei interessante Themen aus dem Leben ihrer prominenten Gäste. In der aktuellen Ausgabe war Uwe Ochsenknecht ihr Gesprächspartner. Im Verlauf der Unterhaltung verriet die Moderatorin, welche Marotte sie an "Bergdoktor"-Star Hans Sigl "wahnsinnig süß" findet.

