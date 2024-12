"heute-show spezial – Das war 2024": Alle Infos zum Special mit Köster & van der Horst

Kriege, Krisen, Katastrophen: Vielen Menschen war im ausgehenden Jahr wohl kaum zum Lachen zumute. Dass andererseits manche Dinge bekanntermaßen nur mit viel Humor zu ertragen sind, weiß kaum jemand besser als Fabian Köster und Lutz van der Horst. Regelmäßig nehmen die beiden Kabarettisten und Comedians in der "heute-show" die aktuelle Lage in Politik und Gesellschaft aufs Korn; ihre entlarvenden Reportagen gehören mittlerweile zum Klügsten, was die hiesige Comedylandschaft zu bieten hat. Wie das in den vergangenen zwölf Monaten aussah, zwischen Ampel-Aus, Schicksals-Wahlen und Trump-Comeback, davon darf sich das Publikum nun im "heute-show spezial – Das war 2024" erneut ein Bild machen. Im Jahresrückblick versammelt das Duo seine besten Satire-Stücke des ausklingenden Jahres.