"Album 2024": Alle Infos zum großen ZDF-Jahresrückblick

Album 2024 – Bilder eines Jahres

Ein blutender Trump reckt triumphierend die Faust in die Luft. Die deutsche Nationalmannschaft fordert eindringlich Handelfmeter bei der EM. Gewaltige Fluten reißen in Spanien Autos und Menschen mit sich. Es sind Bilder, die sich in diesem Jahr ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben und unsere Sicht auf 2024 noch lange bestimmen werden. Die wichtigsten Momente der letzten zwölf Monate, festgehalten mit der Kamera, versammelt das ZDF-Format "Album 2024 – Bilder eines Jahres". Kommentiert wird der am Zweiten Weihnachtsfeiertag gesendete Jahresrückblick von Gert Anhalt.

"Terror und Tragödien" Krisen und Katastrophen, Schicksalsschläge und Entscheidungen prägten das vergangene Jahr in einem sonst seltenen Ausmaß. Die wichtigen Wahlen in den USA und in Ostdeutschland, die Triumphe von AfD und BSW, das endgültige Ende der Ampel-Koalition – in die Wege geleitet von einem aufgebrachten Kanzler, dessen Rede als ikonografisch in die Geschichte eingehen könnte. Vielleicht auch als Symbol einer gespaltenen Gesellschaft, die in diesem Jahr zudem Schockmomente wie die brutalen Messerangriffe in Mannheim und Solingen verarbeiten musste.

Neben Terror und Tragödien, neben den Kriegen in Gaza und der Ukraine, neben Jahrhundertfluten und Hurrikanes, neben naturgemachten und menschengemachten Katastrophen gab es auch glücklichere Momente, wie das "Album 2024" in Bildern dokumentiert. Eine trotz frühen Ausscheidens der Deutschen gelungene Heim-EM, große Olympische Spiele in Paris, aber auch die faszinierenden Polarlichter am Himmel. Ohne Hoffnung geht es eben nicht.

