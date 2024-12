TV-Tipp zu Weihnachten: "Fünf Freunde" von Enid Blyton im ZDF

Georgina, die von allen nur George genannt werden will, ihr Hund Timmy und die Geschwister Julian, Dick und Anne bilden zusammen die „Fünf Freunde“. Gemeinsam erleben sie in der gleichnamigen Buchreihe von Enid Blyton so manches Abenteuer. Und auch in der neuen ZDF-Serie warten knifflige Fälle auf das Detektiv-Team. Drehbuchautor Matthew Read und der dänische Filmemacher Nicolas Winding Refn hatten von vornherein eine Vision für die Neuauflage. „Uns war von Beginn an klar, dass wir nicht einfach nur die Romane filmisch nacherzählen wollten. Es ging uns darum, die gesamte Buchreihe als Ausgangspunkt zu nehmen. Auf dieser Basis haben wir unsere eigenen Geschichten entwickelt, die vom gesamten Kanon der ,Fünf Freunde‘-Bücher inspiriert sind“, erklärt Read. „Obwohl die Serie in den späten 1930er-Jahren spielt, sehen wir sie eher in der zeitlosen Welt der Kindheit angesiedelt. Wir wollen bei den Zuschauern Erinnerungen an die langen Sommer wecken, die sie als Kinder erlebt haben.“ Um die Welt der jungen Detektive zum Leben zu erwecken, haben die Serienmacher in einem Studio geheime Höhlen, einen Zug und einen Zirkus gebaut. An Weihnachten zeigt das ZDF die drei Folgen, in denen die Fünf Freunde einem Schatz der Tempelritter nachjagen, eine Rechenmaschine bewachen und das Geheimnis um einen Diamanten lösen müssen. Seit dem 5. Dezember sind die Folgen bereits in der Mediathek verfügbar.