Annie Lennox: Musikikone und Aktivistin wird 70

Sie gehört zu den ganz Großen: Annie Lennox schrieb – wenn man so will – gleich zweimal Musikgeschichte. Zunächst in den 80er-Jahren als eine Hälfte des legendären Synthie-Pop-Duos Eurythmics ("Sweet Dreams (Are Made of This)", "Love Is A Stranger"), später dann als Solokünstlerin mit Hits wie "Why" und "Walking on Broken Glass". Ihr letztes Album "Nostalgia" erschien vor zehn Jahren, inzwischen ist er ruhiger um die Sängerin geworden, die am 25. Dezember ihren 70. Geburtstag feiert. Zurückgezogen hat sie sich aber nicht – das ist für sie nicht einmal eine Option, wie sie unlängst in einem Interview verriet.