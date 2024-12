Michelle Hunziker teilt gegen Thomas Gottschalk aus: "Muss nicht um einen Lockenstab diskutieren"

In der Vergangenheit hatte sich auch Thomas Gottschalk einige Spitzen gegen seine einstige Kollegin erlaubt. Vor seiner letzten "Wetten, dass.. ?"-Show im November 2023 hatte der Entertainer gegenüber "Bild" begründet, weshalb Hunziker nicht mehr als Co-Moderatorin an seiner Seite sein werde: "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo's langgeht." Einer Einladung als Gast in die Sendung folgte die Schweizerin damals nicht.