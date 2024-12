Sänger Sasha sagt Tschüss und verrät seine Pläne für 2025

Vor der Auszeit 2025 wird es im Hause des Musikers am Ende dieses Jahres jedoch noch einmal turbulent zugehen. An Heiligabend erwarten er und Gattin Julia rund 26 Gäste. "Es ist aber trotzdem immer sehr schön und besinnlich und ein bisschen chaotisch", sagt der Sänger. "Also genau das, was man sich an Weihnachten eigentlich wünscht."

Sasha debütierte 1998 mit der Single "I'm Still Waitin'" unter seinem Künstlernamen. Zuvor war er als Backgroundsänger aufgetreten. Seinen großen Durchbruch hatte er mit dem Song "If You Believe" aus seinem Debütalbum "Dedicated To...". Bislang veröffentlichte Sasha zehn Studioalben, das letzte erschien 2023 unter dem Titel "This Is My Time. This Is My Life". Erfolgreich war er ab 2002 auch als Sänger des Rockabilly-Projekts Dick Brave and the Backbeats.